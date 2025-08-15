Вместо «места для распития алкоголя» появится площадка для военно-патриотических игр.

Появились подробности истории с переездом частной базы отдыха из парка «Зеленый остров» в Советский парк Омска. На прежнем месте она закрылась. А в новой локации уже начали устанавливать беседки, раскопали дорожки и вырубили кустарники.

Омичи выразили беспокойство, что отдыхающие станут использовать базу под круглогодичное «распитие спиртного». Однако в мэрии заявили, что в парке оборудуют место для фестивалей, выставок и спортивных мероприятий. Как пояснил «Омск-информу» глава МП «Парк имени 30-летия ВЛКСМ» Руслан Щербаков, в этой локации появится территория для активного отдыха: для страйкбола, лазертага, пейнтбола и других активных игр с военно-патриотическим уклоном. В проекте участвует несколько предпринимателей, фамилии которых он не назвал.

– Это страйкбол, лазертаг, пейнтбол. Предприниматели зашли, чтобы сделать модули, где команды – и дети, и взрослые – смогут заниматься круглый год. Это будут модули закрытого типа: приехали, переоделись, осенью или зимой побегали, поиграли, снова переоделись, и домой в чистом, – пояснил Щербаков редакции.

«Омск-информ» следит за реализацией этого проекта.