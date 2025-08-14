Часть кустарников в новой локации уже готовят под вырубку. Дорожки уже раскопали.

Омичи заметили активные строительные работы в Советском парке и высказывают опасения относительно планов застройщика. Омичей беспокоит вырубка кустарников и раскопка дорожек, на месте которых возводятся беседки.

Автор поста в соцсетях опасается, что конструкции предназначены для «круглогодичного распития спиртного», а мест, где можно просто погулять, скоро вовсе не останется.

– Парк культуры Советского района начали застраивать беседками для круглогодичного «распития спиртного». Для этого перекопали дорожки парка, – рассуждает обеспокоенный омич в паблике «Омск ВК». – Тем самым загадят все вокруг. Вырубают кустарники. Превратят парк в распивочную и загадят. Гулять негде ни детям, ни взрослым.

Однако в администрации рассказали, что работы проводятся для создания площадки с всесезонными крытыми модульными беседками, которые будут оборудованы дополнительным освещением и деревянными прогулочными тропинками. Городские власти уверяют, что новый объект станет многофункциональным пространством для отдыха, досуга и культурных мероприятий, где планируется проведение фестивалей, выставок и спортивных соревнований.

– У жителей города появится возможность наслаждаться красотой парка и проводить время на свежем воздухе в любое время года, не беспокоясь о погодных условиях или недостаточной освещённости, – рассказали в мэрии.

Проект реализуется за счет частного инвестора – индивидуального предпринимателя Александра Потапова, сообщает «Новый Омск». Примечательно, что ранее аналогичный комплекс с модульными сооружениями работал на территории «Зеленого острова». Частная база отдыха «Берег» принадлежала компании «Адреналин» того же Андрея Потапова. «Берег» представлял собой три домика с гриль-зонами, шезлонгами, купелью и беседкой, а гостей довозили до места на гольф-каре.

После передачи острова в концессию новому владельцу в прошлом году предприниматель покинул «Зеленый остров» и, похоже, теперь собирается реализовать схожий проект в другом парке Омска.