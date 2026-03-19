На популярном маршруте № 135 убрали льготный проезд по карте «Омка»

АО «Омскоблавтотранс», обслуживающее популярный автобусный маршрут № 135 (деревня Подгородка – Театральная площадь), отменило льготный проезд по транспортным картам «Омка». Теперь с пассажиров взимается полная стоимость поездки. Жители пригорода пожаловались на ситуацию в телеграм-канале «Фадина общается 2.0».
Действия областного перевозчика прокомментировали в региональном минтрансе. Чиновники пояснили, что маршрут № 135 относится к межмуниципальным, соответственно, «Омскоблавтотранс» не обязан предоставлять скидку на проезд, так как не получает из бюджета компенсацию за перевозку льготных категорий.
Ранее транспортное предприятие заявило о намерениях сократить автобусный маршрут № 135 до остановки «21-я Амурская», то есть доставлять жителей пригорода лишь до черты Омска. Это решение вызвало бурю возмущения у пассажиров, жители Пушкинского сельского поселения Омского района направили обращение в прокуратуру. Надзорное ведомство вело проверку, ее результаты пока неизвестны.