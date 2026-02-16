В Омске «обрезали» еще один пригородный маршрут

Теперь автобус будет высаживать пассажиров на окраине, а не в центре.

omskinform.ru

Жители деревни Подгородки Омского района столкнулись с переменами в работе общественного транспорта. В салонах автобусов популярного маршрута № 135 появилось объявление о том, что с 16 марта схема движения существенно сократится.

Если раньше транспорт довозил сельчан до Театральной площади, то теперь конечной точкой станет остановка «Улица 21-я Амурская». Возмущенные омичи обратились за помощью в телеграм-канал депутата Госдумы Оксаны Фадиной.

– Сокращают маршрут автобуса 135 от Подгородки. Ранее до Театральной площади ходил, с 16 марта до 21-й Амурской будет, – сообщила жительница села.

Фото: t.me/fadina_chat

Ситуацию прокомментировали в областном министерстве транспорта. Чиновники пояснили, что перевозки по данному направлению осуществляет АО «Омскоблавтотранс» исключительно за счет собственных ресурсов. Решение об урезании маршрута в ведомстве назвали вынужденной мерой, направленной на минимизацию финансовых издержек предприятия. По словам минтранса, основная задача пригородного автобуса – доставить жителей района до границ областного центра, где они смогут пересесть на муниципальный транспорт.

– В целях минимизации затрат при осуществлении перевозок руководством АО «Омскоблавтотранс» было принято решение о сокращении схемы движения маршрута № 135 в части переноса начального остановочного пункта с остановки общественного транспорта «Театральная площадь» на остановку «Улица 21-я Амурская», – объяснили в минтрансе.

В министерстве также сослались на данные городской администрации, согласно которым с остановки на 21-й Амурской отправляется множество городских автобусов, позволяющих уехать практически в любой район Омска. Так, пассажирам из Подгородки предлагают осваивать систему пересадок вместо прямого беспересадочного сообщения с центром.

Отметим, что подобная практика оптимизации становится для региональной транспортной сети системной. Ранее сообщалось, что еще несколько пригородных маршрутов убрали из центра города. Так, конечной остановкой автобусов, следующих из села Петровка, стала та же 21-я Амурская.