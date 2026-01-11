Омичи с окраин пожаловались на недоступность автобусов

Из-за изменения расписания омичам приходится добираться на работу в переполненном транспорте с пересадками.

пресс-служба правительства Омской области

Жительница села Петровка выразила протест против изменений в расписании и маршрутах автобусов № 355, № 333 (Омск – Петровка) и № 333 (Омск – Калиновка).

По ее словам, в селе проживает несколько тысяч человек, которые ежедневно ездят на работу в Омск, так как в самом селе нет рабочих мест по специальности.

По новому расписанию автобусы будут высаживать пассажиров не в центре города, а на окраине, на улице 21-я Амурская, откуда жителям придется добираться до работы или учебы с двумя пересадками.

– В селе проживает несколько тысяч человек, которые ездят на работу в город, так как работы в нашем селе по специальности не найти. По новому расписанию автобусов мы не сможем вовремя попасть на работу, так как автобусы не заезжают в город, а будут высаживать пассажиров на самой окраине, ул. 21 Амурская, – рассказала местная жительница в телеграм-канале «Омский новостной поезд».

Она отметила, что это приведет к дополнительным расходам на проезд, что особенно ощутимо в условиях постоянного роста цен. Кроме того, на 21-й Амурской недостаточно городского транспорта, чтобы оперативно перевезти всех пассажиров, учитывая, что утренние автобусы всегда переполнены.

Жительница Петровки также подчеркнула, что из-за увеличенного времени ожидания на остановках люди будут опаздывать на работу и учебу. Для пациентов лечебных учреждений дополнительные пересадки создают не только неудобства, но и представляют угрозу здоровью.