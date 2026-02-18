«Издевательство над людьми»: жители омского пригорода требуют сохранить «автобус жизни»

Планы по «обрезанию» 135-го маршрута вызвали шквал негодования. Прокуратура уже начала проверку.

В ближайшем пригороде Омска, Пушкинском сельском поселении, кипят страсти, вызванные планами регионального минтранса существенно «обрезать» популярный маршрут № 135. Сегодня он следует из деревни Подгородки до Театральной площади, а с 16 марта автобус будет доезжать лишь до окраины города и высаживать пассажиров на остановке «21-я Амурская».

Материал «Омск-информа» под заголовком «В Омске «обрезали» еще один пригородный маршрут» собрал свыше 200 (!) комментариев, и практически в каждом из них требование сохранить нынешний маршрут, от которого зависят и взрослые жители пригорода, работающие в Омске, и дети, ездящие в город на учебу, кружки и в спортивные секции.

Проблема с 135-м маршрутом настолько острая, что его впору назвать «автобусом жизни». Корреспондент «Омск-информа» побывал в Подгородке и, как говорится, «на земле» убедился в его востребованности у жителей.

«Возмущению нет предела!»

Сказать, что местные в восторге от грядущих перемен – значит сильно погрешить против истины. По словам сельчан, остановка «21-я Амурская» как новая точка высадки пассажиров крайне неудобна – те, кто работает или учится в различных частях Омска, делают пересадки гораздо ближе к центру города. Там есть на чем уехать дальше, в отличие от 21-й Амурской.

– Например, мне нужно попасть в больницу Омского района на улице Малиновского, – говорит пенсионер из Подгородки Анатолий Пономаренко. – Я выхожу на 24-й Северной, сажусь на то, что идет до Учхоза, в сторону Малиновского, а теперь мне надо ехать в Амур и пересаживаться на 21-й Амурской. Естественно, это неудобно и невыгодно – билет только до города стоит 97 рублей. Масса людей недовольна!

Мужчина также беспокоится о безопасности и комфорте подрастающего поколения, которому приходится ежедневно покидать Подгородку ради образования. Школьники посещают занятия в соседнем селе Пушкино, однако за дополнительным образованием приходится ехать в город.

– А представьте школьников, которые, допустим, ездят в город, особенно если они где-то занимаются после занятий, – говорит пенсионер Пономаренко.

Многодетная мать Татьяна, в семье которой четыре человека «завязаны» на Омск, вопрошает у чиновников минтранса, на чем теперь ездить на учебу и работу.

– У меня двое детей учатся в Омска, третья дочь занимается в городе танцами. Подскажите, пожалуйста, как нам ездить? – спрашивает Татьяна. – Как ребенка одного отпускать с пересадками? Тут она доехала до «Дома туриста» и дошла до места. У нас в семье 4 человека из-за этого пострадают, а сколько таких?

Против изменения автобусного маршрута высказываются даже те, кто владеет личным транспортом. У жительницы Подгородки Яны Вольтер своя машина есть, однако, по словам женщины, в Подгородке много тех, кто вынужден ездить в город за продуктами или лекарствами.

– Очень плохо, что убирают автобус до центра, – считает Яна. – У меня бабушка, она ездит в город, в аптеки. Некоторые пенсионеры вообще даже не в курсе, что автобус сокращают. Они съездят раз-два в месяц за продуктами и знать не знают, что автобус теперь по-другому ходить будет.

Женщина отмечает, что покупать продукты в деревне для пожилых жителей слишком накладно, поэтому они выбираются в Омск за покупками. Теперь доехать до некоторых магазинов станет значительно труднее и гораздо дороже.

– Здесь очень дорого, – отмечает Яна. – Мы здесь ходим в основном за хлебом, иногда молоко берем. А остальные продукты возят из города.

Еще один житель Подгородки Анатолий Александрович указывает на то, что население деревни в основном работает в городе. Дополнительные пересадки только усложнят жизнь тем, кто пытается прокормить семью.

– Плохо, потому что людям же на работу рано утром многим ездить. Здесь же работы в деревне вообще нет. А людям-то ехать как? А вечером как возвращаться с работы, если последний рейс в 19:50? – задает вопросы сельчанин. – Многие работают на левом берегу, им как домой приезжать?

Анатолий Александрович добавил, что людям не просто «не нравится» новая схема маршрута – население Подгородки откровенно возмущается переменами.

– Людям не то что «не нравится» – они возмущаются. Я понимаю, если бы одну-две остановки сократили. Как сейчас по Герцена едут – зашли, вышли, доехали куда надо, а там с пересадками дальше куда… Негативно все относятся к этому. Им эти новшества уже надоели, – негодует житель Подгородки.

Когда пенсионер увидел приклеенный к стенду на остановке лист с изменениями маршрута, его искренняя реакция выразила все негодование жителей Подгородки.

– Это ж... это ж сколько... это ж нам... Ой-ой-ой. Это ж нам три пересадки делать! Это ж... это ж... это ж сколько денег! Это ж... Ой-ой-ой. Это ж... Это ж вообще... Конечно, возмущаются! Это ж... Это ж... Это ж вообще ни в какие ворота не лезет! Это ж... Это ж... Ой-ой-ой, – возмутился пенсионер.

Подпись здесь, инициалы здесь

Жители пригорода не намерены тихо ворчать между собой и мириться с судьбой, а приступили к решительным действиям, чтобы вернуть себе привычный маршрут до центра Омска.

В Подгородке уже организовали импровизированный штаб волеизъявления населения, который располагается в местном магазине. Неравнодушные жители составили коллективную жалобу в прокуратуру Омского района с призывом разобраться с внезапным сокращением маршрута.

– От лица жителей деревни Подгородки и всего Пушкинского сельского поселения просим разобраться с ситуацией с общественным транспортом № 135 «Подгородка» – «Театральная площадь», – сказано в тексте жалобы.

На момент написания материала свои подписи оставили более 70 жителей деревни, однако, как отметила Яна Вольтер, это лишь малая часть проживающих в населенном пункте людей.

Как пояснили «Омск-информу» в областной прокуратуре, надзорное ведомство в курсе ситуации с маршрутом № 135 и уже начало проверку правомерности действий перевозчика АО «Омскоблавтотранс».

– Прокуратура проводит проверку по данному вопросу на основании публикации СМИ, – рассказали в прокуратуре.

По результатам проверки будет принято решение о наличии или отсутствии в действиях перевозчика нарушения закона. «Омскоблавтотранс» ситуацию не комментирует, региональный минтранс обосновал сокращение маршрута № 135 стремлением минимизировать финансовые затраты предприятия.

– В целях минимизации затрат при осуществлении перевозок руководством АО «Омскоблавтотранс» было принято решение о сокращении схемы движения маршрута № 135, – объяснили в министерстве.

Чиновники отметили, что ключевой задачей пригородного сообщения является доставка сельских жителей до границ областного центра, а не перевозка по городским магистралям. Представители минтранса также сослались на данные мэрии Омска, согласно которым транспортный узел на улице 21-й Амурской позволяет пассажирам совершить пересадку на муниципальные автобусы и добраться практически в любую точку города.

По факту же жителям пригородных поселков навязывают новую реальность: теперь их путь лежит не по привычному и удобному маршруту, а до ближайшей окраины Омска, где людей фактически «выбрасывают» из автобуса, заставляя пересаживаться на и без того переполненный городской транспорт.

Эти изменения бьют не только по кошельку сельчан, вынужденных платить дважды за одну поездку. Они отнимают то, что невозможно купить, – время: пересадка предполагает ожидание нужного автобуса, который придет далеко не через пять минут. Да и тезис о том, что с 21-й Амурской можно уехать в любой район города, не выдерживает критики.

Что касается социального аспекта проблемы, то «обрезание» маршрута популярного и востребованного автобуса № 135 больше бьет по подрастающему поколению из пригорода Омска, для которого путь до городских кружков и секций теперь превращается в изнурительное испытание с несколькими «прыжками» между разными маршрутами. Для пожилых людей, чьи поездки в город зачастую являются вопросом выживания (продукты, аптеки, больница), изменение маршрута станет настоящим ударом. Не имея возможности добраться до доступных аптек и магазинов, люди будут вынуждены переплачивать в сельских торговых точках сводя концы с концами – пенсии хоть и индексируются каждый год, но по-прежнему маленькие.

Для сельских жителей транспортная доступность города – это не приходь, а суровая необходимость. И прежде, чем принимать решения об оптимизации того или иного маршрута, чиновникам минтранса и руководителям «Омскоблавтотранса» нужно встречаться с живущими «на земле» людьми, а не руководствоваться только стремлением сократить затраты предприятия. Которое, между прочим, финансируется из бюджета Омской области, а его главная задача – обеспечение транспортной доступности для населения. Пока же население только страдает от откровенно неудачных решений «рулевых» транспортной отрасли.