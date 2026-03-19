Сроки горят: «Авангард» держит интригу с долгожданным открытием СКК им. Блинова

Громкие заявления о первых матчах в спортивном комплексе грозят разбиться о суровую реальность.

omskinform.ru

Сегодня стали известны даты первых матчей фарм-клуба «Авангарда» «Омские Крылья» в плей-офф. Игры состоятся 22 и 24 марта. Предполагалось, что команда проведет их на льду СКК имени Блинова, как ранее заявляло руководство «Авангарда». Однако похоже, что долгожданное открытие спорткомплекса вновь откладывается.

О том, что «Омские Крылья» стартуют в плей-офф на площадке СКК, на прошлой неделе заявил руководитель департамента капитального строительства подрядной организации Петр Дудкин. При этом на официальном сайте команды местом проведения стартовых встреч указана привычная Хоккейная академия «Авангард». В пресс-службе клуба «Омск-информу» категорично отказались комментировать ситуацию.

omskinform.ru

Корреспондент издания отправился на место стройки, чтобы увидеть, что на самом деле сейчас происходит за строительным забором спорткомплекса, и оценить, похоже ли на пресловутую «финишную прямую» большой стройки. Забегая вперед, скажем: увиденное мало напоминает объект, который скоро должен принять тысячи зрителей.

Тяжелая техника неторопливо перетаскивает строительные материалы, а по территории неспешно перемещаются несколько рабочих. Обзор по-прежнему закрывает высокий забор. Крайне сомнительно, что его оперативно демонтируют, прилегающую территорию приведут в порядок, а через три дня двери спорткомплекса откроются для болельщиков.

omskinform.ru

Судя по всему, громкие заявления о матчах «Омских Крыльев» на льду СКК были попыткой выдать желаемое за действительное к требуемой дате, а слова подрядчика останутся лишь очередным обещанием. Сроки окончания капитального ремонта СКК, похоже, вновь сдвигаются вправо.

«Омск-информ» будет следить за развитием событий.