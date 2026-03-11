Названа дата первого хоккейного матча в омском СКК имени Блинова

«Омские Крылья» сыграют на обновленной арене уже в конце марта.

Omskinform.ru

Стало известно, когда фарм-клуб «Омские Крылья» начнет играть в обновленном СКК имени Блинова. Перед сегодняшним матчем «Авангарда» против «Торпедо» руководитель департамента капитального строительства подрядной организации Петр Дудкин сообщил, что игры плей-офф ВХЛ команда проведет уже на льду спорткомплекса.

Первая игра в СКК пройдет 22, 23, 27 или 28 марта, в зависимости от того, какое место по итогам «регулярки» займут «Омские Крылья».