СКК им. Блинова в Омске пока не собираются открывать

Команда вышла в первый за свою историю плей-офф, но осталась на старой арене.

Обещанное открытие СКК им. Блинова в Омске пока откладывается. Фарм-клуб «Авангарда» «Омские Крылья» должны были начать плей-офф сезона-2025/2026 на обновленной арене, но пока никакой информации об открытии дверей нет.

Напомним, ранее руководитель департамента капитального строительства подрядной организации Петр Дудкин сообщал, что игры плей-офф проведут уже на льду спорткомплекса. Первые игры уже намечены, однако на сайте «крыльев» указано, что первые матчи пройдут 22 и 24 марта в Хоккейной академии «Авангард».

В телеграм-канале самого СКК им. Блинова сказано, что двери комплекса откроются «уже совсем скоро». В главном клубе отметили, что игра в спорткомплексе у «крыльев» впереди, но когда именно – неизвестно.