Омск не получил федеральную субсидию на ремонт Комсомольского моста

Омску пока не выделили средств на капитальный ремонт Комсомольского моста. Об этом заявил глава департамента строительства Омска Александр Маер.

По словам главы ведомства, проект запланирован. Но федеральный Минтранс не готов выделить финансирование на эти цели.

– В этом и в будущем году федеральной субсидии не планируется. Но ситуация может поменяться. Если какой-то из регионов не освоит средства, – подчеркнул Маер.

Ранее «Омск-информ» узнавал в депстрое, что сроки начала капитального ремонта Комсомольского моста через Омь еще не определены. Планировалось, что работы могут стартовать в этом году после сдачи моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Стоимость ремонта Комсомольского моста оценивается в 1,2 млрд рублей. Источники финансирования пока окончательно не определены: из городского бюджета планируется направить 106,6 млн рублей, при этом власти рассчитывают на получение федеральной субсидии.