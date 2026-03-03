Омские чиновники до сих пор не знают, когда перекроют Комсомольский мост

В департаменте строительства затрудняются сказать, когда начнется реконструкция сооружения.

Omskinform.ru

В омском депстрое рассказали, что сроки начала капитального ремонта Комсомольского моста через Омь до сих пор не определены. Об этом в ведомстве рассказали «Омск-информу».

– На сегодняшний день сроки начала реализации проекта по капитальному ремонту Комсомольского моста через реку Омь не определены, – сообщили в департаменте строительства.

Отметим, ранее сообщалось, что ремонт должен был начаться в этом году после сдачи моста имени 60-летия ВЛКСМ. А сами работы продлятся не менее 12 месяцев. На это время Комсомольский мост полностью перекроют и разберут по аналогии с Юбилейным. Весь транспорт, включая общественный, направят в объезд.

В департаменте подчеркнули, что схему организации движения подготовят после дополнительного анализа транспортной ситуации.

– Проект организации дорожного движения на время проведения капитального ремонта объекта будет подготовлен на основе специально разработанной математической модели с учетом мониторинга интенсивности движения автотранспорта вблизи объекта и на ключевых участках улично-дорожной сети Омска, – заявили в ведомстве.

Напомним, что ранее на профильном комитете Омского горсовета директор депстроя Александр Маер сообщил , что специалисты выявили многочисленные дефекты – коррозию металлических элементов, разрушение опорных частей и ограждающих конструкций, а также проблемы с дорожным полотном, включая колейность и нарушение гидроизоляции.