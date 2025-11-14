В омской мэрии опровергли перенос срока сдачи моста у Телецентра

В администрации города принесли извинения за некорректную информацию.

В администрации Омска прокомментировали информацию о переносе срока окончания ремонта моста 60-летия ВЛКСМ. Напомним, что ранее в мэрии заявили, что сдать объект планируют в ноябре 2026 года, а не в октябре, как было изначально запланировано.

Представители городской администрации заявили, что в одном из ответов гражданам была допущена ошибка.

– В один из ответов, предоставленных в соцсетях на вопрос граждан о сроках завершения капремонта объекта, закралась ошибка. Срок завершения работ на мосту остается прежним – 29 октября 2026 года. Эта же дата указана в заключенном с подрядчиком контракте, ее пересмотр на повестке не стоит. Приносим извинения за неточность! – уточнили в мэрии.

По состоянию на конец октября подрядчик «СтройТраст» выполнил около 30 % всех работ. До конца месяца компания планирует завершить ремонт правой стороны моста и перейти на левую.