В Омске сдвинули срок окончания ремонта моста у Телецентра

По новым данным, работы завершат в ноябре 2026 года.

omskinform.ru

Администрация Омска объявила о новых сроках завершения ремонта моста 60-летия ВЛКСМ. Жители города выражают возмущение в социальных сетях, отмечая, что сроки сдачи ряда объектов, включая этот мост, сдвигаются, а ответственные лица остаются безымянными.

Изначально по контракту ремонт моста должен был завершиться до конца октября 2026 года. Однако, как стало известно из комментариев под постом губернатора Виталия Хоценко в соцсети «ВКонтакте», сроки были перенесены.

Представители омской администрации пояснили, что задержка связана с тем, что на объекте работают ресурсники, которым нужно поменять все коммуникации в теле моста. Теперь завершить ремонт моста планируется в ноябре 2026 года.

– В процессе ремонтных работ на мосту задействованы не только мостовики, но и ресурсоснабжающая организация, которой предстоит переустроить тепловую сеть, питающую практически весь Левый берег. Сроки ремонта в том числе увязаны с необходимостью строительства новых магистральных трубопроводов в теле моста, сначала – с одной половины, затем – с другой. Завершить ремонт моста планируется в ноябре 2026 года, – сообщили в мэрии.

Напомним, в сентябре на ремонтируемом мосту обнаружили массу дефектов конструкции. По состоянию на конец октября подрядчик «СтройТраст» выполнил около 30 % всех работ.

До конца месяца компания планирует завершить ремонт правой стороны моста и перейти на левую. Однако ранее этот срок сдвигали, не исключено, что это произойдет снова.