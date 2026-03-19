Важную улицу в центре Омска снова перекрывают

Ограничения продлятся больше двух суток.

Омские власти сообщили о временном ограничении движения на участке улицы Госпитальной из-за продолжения ремонта. На этой территории собираются латать ямы и выбоины.

Перекрытие будет действовать с 21:00 27 марта до 06:00 30 марта от здания на улице Булатова, 105/1, до съезда с виадука в сторону Фрунзенского моста.

Общественный транспорт изменения не затронут, так как маршруты по этому участку не проходят. Автомобилистам предложили объездные пути – по улицам Гусарова, Чернышевского, Герцена, а также через Октябрьскую, Яковлева и по Фрунзенскому мосту.

Работы запланированы на выходные, чтобы минимизировать влияние на трафик. На время ограничений также будет скорректирована работа светофоров в районе Фрунзенского моста.

Отметим, что ранее улицу Госпитальную уже перекрывали на ремонт: с 20 февраля 21:00 до 06:00 24 февраля. И затем с 21:00 часов 27 февраля до 06:00 2 марта.