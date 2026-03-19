Стали известны причины кадровых перестановок в двух крупных омских больницах

Изменения затронули психбольницу и госпиталь для ветеранов войн.

Сегодня, 19 марта, в Минздраве Омской области «Омск-информу» раскрыли причины резонансных кадровых перестановок сразу в двух крупных медучреждениях региона.

Речь идет о бывшем главвраче психиатрической больницы имени Н. Н. Солодникова Андрее Чеперине и экс-руководителе госпиталя для ветеранов войн Александре Мураховском.

– Андрей Чеперин уволился с должности главного врача по собственному желанию. Что касается Мураховского, все то же самое с ним, – сообщили в министерстве.

Напомним, о кадровых изменениях стало известно из данных ЕГРЮЛ. В госпитале для ветеранов войн с 12 марта руководителем назначен Александр Динкелакер – на сайте учреждения он уже указан без приставки «и.о.». В свою очередь, с 17 марта обязанности главного врача психиатрической больницы имени Н. Н. Солодникова начал исполнять Александр Стороженко.

Отметим, что Мураховский возглавлял госпиталь для ветеранов войн с мая 2025 года, и при нем было завершено переоборудование здания бывшего роддома № 5 под нужды ветеранов, где сейчас работают отделения хирургии, реабилитации и гериатрии, тогда как Чеперин, покинувший пост главного врача психиатрической больницы, продолжает работу в системе здравоохранения и занимает должность председателя региональной организации «Омское общество психиатров».