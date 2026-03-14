Омский «Госпиталь для ветеранов войн» возглавил доброволец СВО

В руководстве БУ «Госпиталь для ветеранов войн» произошли кадровые изменения. С четверга, 12 марта, согласно данным ЕГРЮЛ, исполняющим обязанности главного врача назначен Александр Динкелакер. Примечательно, что на официальном сайте медучреждения он уже представлен как руководитель без приставки врио.

Новый глава госпиталя – опытный управленец и медик с серьезным опытом. В 2015 году он руководил «Детским санаторием № 1», а затем в течение семи лет возглавлял Москаленскую ЦРБ.

На должности главврача Александр Динкелакер сменил экс-министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, который руководил госпиталем с мая 2025 года. Именно при Мураховском завершился проект по перепрофилированию здания бывшего роддома № 5 под нужды ветеранов, где сейчас открываются отделения хирургии, реабилитации и гериатрии.

Александр Динкелакер по специализации является врачом-педиатром. В 1996 году он окончил Омскую медицинскую академию, где прошел военную кафедру и получил звание лейтенанта медицинской службы запаса. В октябре 2022 года медик принял решение отправиться добровольцем на фронт.

В зоне проведения СВО он исполнял обязанности начальника медицинской службы полка и за проявленный героизм был награжден медалью «За боевые отличия», сообщили в минздраве. Известно также, что новый руководитель госпиталя – многодетный отец, воспитывающий двух дочерей и двух сыновей.