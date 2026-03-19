В омской психбольнице сменился руководитель

В руководстве БУЗОО «Клиническая психиатрическая больница имени Н. Н. Солодникова» произошли кадровые перемены. Согласно официальным сведениям ЕГРЮЛ, с 17 марта и.о. главврача клиники назначен Александр Стороженко.
Новый глава медицинского учреждения является опытным специалистом и выпускником Омской государственной медицинской академии 1999 года по направлению «Лечебное дело». Свой профессиональный путь он начинал с интернатуры по рентгенологии, которую окончил в 2000 году. Позже, в 2013 году, Стороженко расширил свои компетенции, пройдя профильную переподготовку в ОмГМУ по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
Ранее возглавлявший больницу Андрей Чеперин сложил полномочия, однако он не планирует уходить из профессионального сообщества. На данный момент он сохраняет за собой пост председателя региональной общественной организации «Омское общество психиатров».
Напомним, что ранее сменился руководитель областного госпиталя для ветеранов войн. Пост и.о. главного врача занял Александр Динкелакер.