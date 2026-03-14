Капитан «Авангарда» Шарипзянов вписал свое имя в историю КХЛ

Лидер омского клуба повторил легендарный рекорд результативности среди защитников лиги.

Домашний поединок против «Шанхайских Драконов» стал знаковым для лидера «Авангарда» Дамира Шарипзянова. Сделав результативную передачу в последней игре, защитник набрал свое 65-е очко в текущем регулярном чемпионате. Этот показатель позволил ему повторить историческое достижение канадца Криса Ли, установленное еще в сезоне-2016/2017.

Рекорд капитана прокомментировал главный тренер «Авангарда» Ги Буше на послематчевой пресс-конференции. По словам наставника, решающего очка ждала вся команда.

– Но вообще вот этот его ассист сегодняшний – он заставил всю нашу скамейку радоваться просто чрезвычайно. Это огромное событие для всех, в том числе и меня самого, – признался Буше.

На данный момент в активе 30-летнего капитана омской команды значится 23 заброшенные шайбы и 42 голевых паса по итогам 64 проведенных матчей. Напомним, что Шарипзянов в этом сезоне уже успел отметиться рекордной для защитников результативной серией из 11 матчей подряд.

Выступая за «Авангард» с 2020 года, Шарипзянов уже успел завоевать Кубок Гагарина и стать серебряным призером Олимпийских игр в составе национальной сборной. До конца текущей «регулярки» у защитника еще остается время, чтобы превзойти результат Криса Ли и стать единоличным рекордсменом лиги.

Победа над «драконами» со счетом 6:1 стала отличным фоном для личного триумфа капитана. Напомним, что на трибунах «G-Drive Арены» за игрой и достижением Шарипзянова лично наблюдали губернатор Виталий Хоценко и министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.