«Авангард» устроил голевую феерию в матче с «Шанхайскими драконами»

Омские «ястребы» дожали соперника, несмотря на дерзкую вылазку «дракона» из штрафного бокса.

Сегодня, 13 марта, в Омске состоялось противостояние «Авангарда» и «Шанхайских драконов». Матч завершился результативной победой хозяев, которые обыграли соперников со счетом 6:1.

Омичи «распечатали» ворота «драконов» на 15-й минуте первого периода. Автором первой заброшенной шайбы стал нападающий «ястребов» Наиль Якупов.

Укрепить свое преимущество и уйти вперед «Авангард» смог во втором игровом отрезке. На 13-й минуте периода Николай Прохоркин удвоил счет на табло, а уже на 16-й минуте Вячеслав Войнов забросил третью шайбу, оставляя гостей далеко позади.

На 9-й минуте третьего периода Джованни Фьоре довел счет до разгромного, однако «Драконам» все же удалось лишить омского голкипера «сухаря». На 11-й минуте нападающий гостей Кевин Лабанк выскочил со скамейки штрафников, поразил ворота «Авангарда», после чего снова отправился в штрафной бокс за новое нарушение.

Однако уже через через 40 секунд после пропущенного гола Майкл Маклауд реализовал большинство в формате «5 на 3», установив окончательный перевес «Авангарда». Автором победной, шестой шайбы стал Константин Окулов на 56-й минуте последнего игрового отрезка.

Следующий матч «Авангард» сыграет в гостях у минского «Динамо» во вторник, 17 марта.