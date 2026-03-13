Министр промышленности РФ Алиханов поддержал омский «Авангард» с трибуны

Федеральный чиновник оказался на матче по приглашению губернатора региона.

Прошедший в Омске хоккейный поединок против «Шанхайских драконов» посетили высокопоставленные гости. За игрой «Авангарда» с трибун арены наблюдали министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и губернатор Омской области Виталий Хоценко. Глава ведомства прибыл на матч вместе со своей управленческой командой в рамках рабочего визита в регион.

Губернатор поделился эмоциями от спортивного вечера в своих социальных сетях, отметив, что глава Минпромторга России также болел за «Авангард».

– Вместе с министром промышленности и торговли России Антоном Андреевичем Алихановым и большой командой Минпромторга РФ болеем за «Авангард»! – поделился Хоценко.

Напомним, что «Авангард» одержал уверенную победу над «Шанхайскими драконами» со счетом 6:1. Несмотря на попытки гостей навязать борьбу в третьем периоде и дерзкую шайбу «со скамейки», «ястребы» полностью контролировали ход встречи, забросив 6 шайб в ворота противника.