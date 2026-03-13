Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Меня постоянно ругали»: омские морозы заставили Чеккони отказаться от коротких носков

Хоккеист рассказал, как пережил суровую зиму.

Защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони признался, что сибирские морозы заставили его пересмотреть свой гардероб. Главной переменой для американского хоккеиста стал отказ от коротких носков.

– Перестал их носить, потому что на меня все время ругались из-за этого. С начала зимы почти не снимал свои длинные носки, но, повторюсь, я не против холода. Конечно, бывают и очень морозные дни, когда не хочется выходить на улицу, но в целом я люблю прохладу, – приводит слова защитника «Чемпионат».

Напомним, что Джозеф Чеккони пополнил состав «Авангарда» в конце июля. Ранее хоккеист признался, что уже освоил русский мат.

·Спорт

«Меня постоянно ругали»: омские морозы заставили Чеккони отказаться от коротких носков

Хоккеист рассказал, как пережил суровую зиму.

Защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони признался, что сибирские морозы заставили его пересмотреть свой гардероб. Главной переменой для американского хоккеиста стал отказ от коротких носков.

– Перестал их носить, потому что на меня все время ругались из-за этого. С начала зимы почти не снимал свои длинные носки, но, повторюсь, я не против холода. Конечно, бывают и очень морозные дни, когда не хочется выходить на улицу, но в целом я люблю прохладу, – приводит слова защитника «Чемпионат».

Напомним, что Джозеф Чеккони пополнил состав «Авангарда» в конце июля. Ранее хоккеист признался, что уже освоил русский мат.