Американский защитник «Авангарда» Чеккони оперативно освоил русский мат

Легионер признался, что перенял непечатные выражения у коллег по льду.

Hawk.ru

Американский защитник омского «Авангарда» Джозеф Чеккони, пополнивший состав «ястребов» в это межсезонье, поделился своими впечатлениями от изучения русского языка.

Чеккони признался, что активно изучает язык, хотя и не занимается этим «с учебниками». Вместо этого он предпочитает практический подход.

– Иногда спрашиваю у некоторых ребят, как сказать определенные вещи, и записываю себе в заметки на телефоне. Стараюсь что-то запоминать на слух, какие-нибудь фразы из повседневной жизни, которые потом смогу использовать. Язык сложный. Порой, когда я даже пытаюсь что-то сказать, меня не всегда понимают. Люди могут просто не распознать, что я попытался что-то по-русски сказать, – приводит слова Чеккони Sport24.

Отвечая на вопрос о знании ругательств, Джозеф признался, что некоторые из них были ему известны еще до приезда в Россию. Американец отказался называть имена своих «учителей», но поделился забавной историей. Как оказалось, легионер оперативно освоил русский мат.

– Пару лет назад играл с тремя молодыми русскими ребятами, они научили меня парочке слов, но я стараюсь не произносить эти слова на людях. Не буду сдавать их имена, а то у кого-нибудь из нас будут проблемы. Они просто говорили что-то между собой, я спросил, что это были за слова, а потом они перевели мне их на английский, я подумал: «Оу, ничего себе», – сказал хоккеист.

Напомним, что Джозеф Чеккони пополнил состав «Авангарда» в конце июля. С ним заключили контракт на год.