У подрядчика ремонта моста у Телецентра снова заблокировали счета

Причиной для ограничения финансовых операций стали налоговые долги «Стройтраста» в 130 млн рублей.

Фото: Freepik.com

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по Омской области приняла решение о блокировке счетов компании «Стройтраст». Предприятие Армана и Геворга Акопянов занимается ремонтом моста имени 60-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает РБК Омск со ссылкой на данные налогового органа от 12 марта.

Как явствует из документа, основанием для блокировки стала налоговая задолженность в 130,2 млн рублей. Заблокированы четыре счета, в Точка Банке, Банке ВТБ, Т-Банке и Альфа-Банке. Все операции приостановлены с 20 февраля.

У предприятия уже блокировали счета, в июле 2025 года, из-за отрицательного сальдо в 69,3 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «Стройтраст» скорректировали дату окончания второго этапа ремонта моста у Телецентра с 27 февраля на 15 апреля. В мэрии Омска объяснили это действие актуализацией сроков оплаты подрядчику. Утверждается, что переправу сдадут вовремя и даже раньше.