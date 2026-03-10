В мэрии Омска сделали заявление о ремонте моста у Телецентра

Городские власти уточнили, что сдадут объект вовремя и даже раньше объявленного «часа икс».

Фото: Сергей Мельников

В мэрии Омска оперативно отреагировали на информацию о переносе второго этапа ремонта моста у Телецентра. Ранее сообщалось, что работы завершат к 15 апреля вместо указанного в контракте 27 февраля.

По данным городской администрации, в документе актуализированы сроки оплаты выполненных подрядчиком работ. Ни о каких временных корректировках речи не идет.

– Об изменении общего срока ремонта или сроков проведения отдельных видов работ речи не идет, – уточнили в мэрии.

Власти утверждают, что срок завершения работ остается прежним – 29 октября текущего года. К 1 декабря предполагается сдать исполнительную документацию по объекту.