В Омске продлили новый этап реконструкции моста у Телецентра

Сроки ремонта перенесли с февраля на апрель.

Фото: Сергей Мельников

Управление капительного строительства Омска и подрядчик, компания «Стройтраст», сдвинули сроки окончания второго этапа реконструкции моста у Телецентра.

Как явствует из информации, размещенной на портале госзакупок, второй этап работ перенесли на 15 апреля 2026 года. Ранее планировалось завершить этот период 27 февраля. На момент заключения контракта с исполнителем сроком окончания работ значилось и вовсе 31 декабря 2025 года.

Как указано в документе, на 780 млн рублей планируется произвести инженерно-техническое проектирование, а также выполнить ремонт конструкций опор, ремонт мостового полотна и устройство лестничных сходов.

Дата начала третьего этапа еще не скорректирована. Окончание всей реконструкции предполагается к 1 декабря 2026 года. Общая сумма затрат приближается в 2,9 млрд рублей.

Отметим, сооружение закрыто на ремонт с конца ноября 2024 года.