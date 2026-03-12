Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске по программе развития туризма построят баню

Депутаты горсовета не поняли, как это повлияет на привлекательность Омска для гостей.

Депутаты Омского городского совета подвергли сомнению вектор развития туристской привлекательности города. Поводом для дискуссии стал доклад мэрии о реализации инвестиционных проектов, среди которых значится строительство новой гостиницы в центре Омска и банного комплекса на Левом берегу.

Депутат Светлана Студеникина выразила недоумение по поводу необходимости такого количества отелей, отметив, что региону стоит сосредоточиться на событийном туризме, а не на стройплощадках. В качестве примера она привела телевизионную программу, которая рассказывает о мероприятиях в других регионах России.

– Так много проводится мероприятий, с одной стороны, не очень затратных, но которые раскрывают традиции, специфику, менталитет той или иной местности. Это настолько эффектно выстроенные мероприятия, которые действительно приглашают гостей, а мы начинаем с банного комплекса? – задалась вопросом парламентарий.

Первый заместитель директора департамента городской экономической политики Михаил Щелконогов признал, что острого дефицита мест в отелях нет, однако подчеркнул важность рыночных механизмов. По его мнению, новые объекты «подстегнут» конкуренцию и повысят качество сервиса.

– Нехватки нет, но конкуренцию никто не отменял. Кто-то же хочет сделать еще лучше, чем есть – не каждый гость, который приезжает к нам в город, готов жить в тех гостиницах, которые у нас есть на данный момент, – пояснил чиновник.

Председатель профильного комитета Алексей Провозин поддержал коллегу в том, что текущие приоритеты программы развития туризма выглядят странно для города-миллионника, и предложил провести по этой теме отдельное совещание с представителями мэрии.

– Действительно, миллионный город, а у нас по программе туризма баня. Большая, хорошая будет, наверное, да и все, – резюмировал Провозин.

Напомним, что пятизвездочную гостиницу на 78 номеров с рестораном и фитнес-центром планируют построить за зданием мэрии к 2028 году, инвестировав в проект 1,2 млрд рублей.

Будущий банный комплекс на улице Конева, на пустыре за ТЦ «Континент», рассчитан на 400 посетителей. Объект будет включать три этажа с парилками, фитобарами, зонами спа и открытым бассейном на крыше.

