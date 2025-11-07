В Омске одобрили проект фешенебельной гостиницы возле мэрии

Ее планируют построить в ближайшие три года.

t.me/HocenkoVP

Градостроительный совет Омска под председательством мэра Сергея Шелеста рассмотрел проект гостинично-делового комплекса, который планирует возвести в Больничном переулке ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Медведь». Как сообщает «Омскрегион», проект, представленный архитектором ООО «Первый Проектный» Леонидом Гусельниковым, одобрили.

Напомним, пятизвездочная гостиница появится на месте пустыря и парковки за зданием мэрии и будет состоять из 78 номеров, ресторана, фитнес-центра, конференц-залов и офисных помещений. На строительство потребуется 1,2 млрд рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируется в 2028 году.

«Медведь» зарегистрировали в Омске в августе 2023 года. Учредитель компании – Хадижат Дарбишова.

Отметим, что пока в Омске только одна пятизвездочная гостиница. Остальные имеют меньше звезд.