Комплекс с рестораном и фитнес-центром обойдется инвесторам в 1,2 млрд рублей.

Стала известна локация под строительство нового фешенебельного гостиничного комплекса в Омске. Как сообщил «Омск-информу» источник в региональном правительстве, хорошо знакомый с ситуацией, его планируют возвести в районе Больничного переулка. Судя по всему, застройке подвергнется пустырь за госпиталем ветеранов войн.

Ранее сообщалось, что многофункциональный комплекс на 149 рабочих мест будет включать 78 номеров, ресторан, фитнес-центр, конференц-зал и офисные помещения. Территорию вокруг обещают благоустроить.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2028 год. Объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей.