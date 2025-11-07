На Левом берегу Омска собираются строить огромный банный комплекс с VIP-залом

Он сможет вмещать до 400 посетителей.

Администрация Омска

На Левобережье Омска собираются строить огромный банный комплекс. Архитектурный проект масштабного комплекса обсудили на градостроительном совете Омска под руководством мэра Сергея Шелеста.

Представителями проектной организации ООО «Первый проектный» был презентован эскизный проект банного комплекса, который планируется возвести на пустыре за торговым комплексом «Континент» на улице Конева.

Согласно представленным чертежам, банный комплекс сможет одновременно принимать до 400 посетителей: 280 человек в главном зале, 100 человек в мужском отделе и 20 человек в элитном VIP-зале, сообщает «Омскрегион».

Общая площадь помещений составит около 16,8 тыс. квадратных метров. На трех этажах и антресоли будут располагаться парилки, рестораны, фитобары, зоны спа-процедур, джакузи, террасы, детские бассейны и два крупных бассейна – внутренний и наружный на крыше третьего этажа. В проекте также предусмотрены павильоны для отдыха и зоны релаксации.

Эскизный проект получил одобрение с незначительными замечаниями и будет доработан перед последующим рассмотрением на архитектурно-градостроительном совете Омской области.

Разработчиком и будущим застройщиком банного комплекса выступает омское ООО «Промстройкомплект-Сервис». Директором и единственным учредителем компании является известный омский застройщик Шамил Шихмирзаев. Деятельность компании сосредоточена на аренде и управлении нежилой недвижимостью.