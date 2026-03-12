Омск-Информ
·Общество

В центре Омска построят пешеходный мост

Новое сооружение запланировали возвести в районе Речного вокзала.

В Омске на стрелке Иртыша и Оми планируют возвести пешеходный мост. Сооружение протяженностью 0,35 километра появится в районе Речного вокзала.

По данным «СуперОмска», новый объект построят к 2029 году. Стоимость работ оценивается в 2,29 млрд рублей.

Ранее на участке у Речного вокзала заметили геодезистов, проводивших замеры. Эта локация давно нуждается в ремонте: причалы и парапеты стали аварийными, а плитка на набережной превратилась в гигантские провалы.

Можно предположить, что мост и прилегающая территория станет продолжением реконструкции набережной Иртыша. Работы по ремонту набережной Тухачевского уже начались. Представлен эскизный проект по обновлению локации перед Омской крепостью, где запланированы смотровая площадка и сухой фонтан.

