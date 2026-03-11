Реконструкцией набережной Тухачевского в Омске займутся американцы

Работы на объекте уже начались.

Появились подробности масштабной реконструкции набережной Тухачевского. Как сообщает телеграм-канал «Омск_Путеводитель», проектированием локации занимается международное архитектурное бюро «J.K.Wiedemann».

Главной достопримечательностью обновленной территории станет сухой фонтан, повторяющий очертания стен Омской крепости. Проект также включает просторную площадь для массовых прогулок, современную велодорожку со спецпокрытием, игровые зоны для детей, фудкорт и панорамные качели на берегу Иртыша. Территорию набережной также ждет масштабное озеленение: специалисты облагородят более 11 тыс. кв. метров.

Отметим, что бюро «J.K.Wiedemann» основано в США и занимается архитектурными проектами в России и Европе.

Напомним, что реконструкция набережной, несмотря на холода, уже перешла в активную фазу. На объекте с конца февраля работает строительная техника. Завершить преображение этой части исторического центра планируется до конца 2026 года.