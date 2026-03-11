Фонтан превращается в каток: впервые представлены эскизы набережной у Омской крепости

Губернатор раскрыл детали масштабного проекта.

Фото: t.me/HocenkoVP

Губернатор Омской области Виталий Хоценко представил обновленный проект благоустройства набережной у «Омской крепости». На заседании областного архитектурного совета была окончательно утверждена концепция, разработанная международным бюро J. K. Wiedemann.

В центре обновленной набережной построят один из самых масштабных фонтанов в стране. Его дизайн выбирали сами омичи в ходе открытого голосования прошлым летом. Примечательно, что объект будет использоваться круглогодично: зимой его планируют превращать в каток.

– Уверен, жители оценят такой подход и обновленный центр города станет популярным местом для отдыха жителей и гостей нашего региона, – заявил губернатор.

Фото: t.me/HocenkoVP

Проект также включает просторную площадь для массовых прогулок, современную велодорожку со спецпокрытием, игровые зоны для детей, фудкорт, панорамные качели на берегу Иртыша и зеленые зоны.

Напомним, что завершить преображение этой части исторического центра планируется до конца 2026 года.