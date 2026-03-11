Дочь бывшего мэра Омска Шрейдера раскрыла причину его смерти

Она рассказала о последних днях его жизни.

Фото: t.me/shelest_sn

Дочь накануне скончавшегося бывшего мэра Омска Виктора Шрейдера поделилась воспоминаниями об отце, назвав его «идеалом мужчины и святым человеком». Вероника Лоренц отметила, что, несмотря на государственные дела, ее отец всегда оставался душевным и внимательным к близким.

– Он очень внимательный, душевный. Всегда можно с любым вопросом подойти, всегда поддержит. Для меня это святой человек, идеал мужчины, отца, – приводит слова Лоренц «НГС55».

В последнее время Виктор Шрейдер сильно болел. Тем не менее, по словам дочери, он старался не тревожить родных и постоянно повторял слова любви своей семье.

– Он говорил просто, что все будет хорошо, общими фразами. О семье говорил, что он всех любит. Хороший был человек, светлый, всегда всем помогал, – добавила Вероника.

Напомним, что Виктору Шрейдеру было 74 года. Прощание с политиком пройдет завтра, 12 марта, в актовом зале РЦСО (ул. Красный Путь, 9). Траурная церемония продлится с 11:30 до 13:00, после чего бывшего главу города похоронят на Старо-Северном мемориальном кладбище.