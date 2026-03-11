Стала известна дата и место прощания с экс-мэром Омска Шрейдером

Его похоронят в Омске.

Фото: t.me/shelest_sn

Бывшего мэра Омска и депутата Госдумы Виктора Шрейдера проводят в последний путь. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, траурная церемония состоится завтра, 12 марта.

В последний путь политика проводят в актовом зале РЦСО, расположенного по адресу: ул. Красный Путь, 9. Церемония будет длиться с 11:30 до 13:00. Похоронят Шрейдера на Старо-Северном мемориальном кладбище.

Напомним, что о смерти Виктора Шрейдера стало известно вчера, 10 марта. Политик ушел на 75-м году жизни.

Его карьерный путь начался с работы механиком в омской автоколонне после окончания автотранспортного техникума. Получив высшее образование в СибАДИ в 1982 году, он перешел на муниципальную службу, возглавив отдел коммунального хозяйства Центрального района. В конце 80-х и на протяжении 90-х годов он руководил администрацией Центрального округа, а в начале 2000-х занимал ключевые посты в региональном правительстве, работая заместителем губернатора и первым зампредом правительства Омской области.

После занял должность мэра Омска – этот пост он занимал с 2005 по 2011 год. После работы в городской администрации он представлял интересы региона на федеральном уровне, проработав депутатом Государственной думы VI и VII созывов вплоть до 2021 года. Последние годы жизни политик прожил в Москве.