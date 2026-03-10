Скончался бывший мэр Омска Виктор Шрейдер

Нынешний глава города Сергей Шелест выразил соболезнования.

Фото: t.me/shelest_sn

Сегодня, 10 марта, мэр Омска Сергей Шелест выразил соболезнования в связи со смертью экс-мэра, бывшего депутата Госдумы Виктора Шрейдера. Политика не стало на 75-м году жизни. Подробностей смерти не сообщается.

– Практически весь трудовой путь Виктора Филипповича был связан с Омском. Талантливый управленец, требовательный руководитель, прекрасный организатор, неравнодушный человек, настоящий патриот, он внес огромный вклад в развитие города в сложный период истории нашей страны на рубеже XX и XXI веков, – заявил Шелест.

По словам нынешнего главы города, становление территориального общественного самоуправления, десятки успешно реализованных проектов по благоустройству, строительству объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры связаны с именем Виктора Филипповича. Его имя по праву заслужило благодарную память новых поколений омичей.

Виктор Шрейдер окончил Омский автотранспортный техникум, после чего работал в Автоколонне № 1252 Омского транспортного управления, где прошел путь от старшего механика ОТК до начальника производственно-технического отдела. В 1982 году окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт. Далее возглавил отдел коммунального хозяйства Центрального района Омска.

В 1986 году работал заместителем председателя, а через год избрался председателем райисполкома Центрального района. С ноября 1990 года работал главой администрации Центрального района (с января 1997-го административного округа) Омска, с марта 2001 года – заместителем губернатора, с января 2004 года – первым заместителем председателя правительства Омской области.

Далее политик стал четвертым мэром Омска, возглавляя город с 2005 по 2011 год. После этого до 2021 года трудился депутатом Госдумы VI и VII созывов.