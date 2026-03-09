Омск-Информ
Форвард «Авангарда» Волков восстановился после травмы раньше прогнозов

Нападающего вывели из списка травмированных.

Нападающий омского «Авангарда» Александр Волков официально выведен из списка травмированных. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Напомним, что форвард получил неприятную травму 6 января. В игре с казанским «Ак Барсом» хоккеист соперника грубо атаковал его со спины.

Ранее сообщалось, что Волков поедет с командой в Москву на матчи против «Спартака» и ЦСКА 2 и 4 марта, чтобы принять участие в тренировках, а не в самих играх. Тогда генменеджер клуба Алексей Сопин заявил, что форвард восстановится через две-три недели.

