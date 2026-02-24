Генменеджер «Авангарда» назвал сроки восстановления Волкова

Хоккеист получил неприятную травму в середине января.

Фото: t.me/omskiyavangard

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин назвал сроки восстановления форварда Александра Волкова, который получил неприятную травму в середине января. В игре с казанским «Ак Барсом» хоккеист соперника грубо атаковал его со спины.

– Александр уже снял повязку и в первый раз вышел на лед. После обследования врачи подтвердили, что его восстановление идет в хорошем направлении, в правильном русле, – сказал Сопин в интервью программе «Овертайм». – Он отправляется с командой в поездку в Москву (2 и 4 марта «ястребы» сыграют со «Спартаком» и ЦСКА соответственно – РИА «Омск-информ»). Играть не будет, но будет тренироваться. Я думаю, что после поездки, после игры с ХК «Сочи» (6 марта на выезде – РИА «Омск-информ») он уже начнет подключаться к тренировкам в общей группе. У него нет медицинских противопоказаний, все зависит от того, как быстро он наберет свои игровые кондиции, физическую форму. Я предполагаю, что это в районе двух-трех недель.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявлял, что Волков может вернуться на лед примерно 10 марта. Канадский специалист хотел бы, чтобы перед стартом плей-офф хоккеист провел несколько игр для обретения необходимых кондиций.