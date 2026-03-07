В Омске стартовала продажа билетов на плей-офф «Авангарда»

Расписание на данный момент не до конца сформировано.

Фото: hawk.ru

Вчера, 6 марта, в Омске стартовали продажи билетов на первые два матча 1/8 финала «Кубка Гагарина», которые пройдут на «G-Drive Арене». Даты встреч пока не уточнены, так как они зависят от итогового места «Авангарда» в плей-офф.

Отметим, что билеты на один матч отдельно пока приобрести нельзя: в продаже доступны только мини-абонементы сразу на две встречи. Старт плей‑офф КХЛ запланирован на 23–24 марта, следующий матч – на 25–26 марта. Цены на билеты варьируются от 990 до 6 тысяч рублей, VIP-абонементы – от 9,8 до 26 тысяч рублей.

На момент публикации «Авангард» набрал 90 очков по итогам 63 матчей и занимает второе место в Восточной конференции. Если турнирная таблица не изменится, в первом раунде плей‑офф омичи встретятся с нижнекамским «Нефтехимиком».

Напомним, что в последнем выездном матче «ястребы» уступили ХК «Сочи» со счетом 3:1. Форвард омской команды Василий Пономарев объяснил слабую игру команды насыщенным графиком выездных матчей.