«Получили то, что получили»: Буше взбесился после разгрома «Авангарда»

Матч завершился со счетом 3:1.

Вчера, 6 марта, омский «Авангард» потерпел сенсационное поражение от «Сочи» со счетом 1:3. После матча главный тренер «ястребов» Ги Буше резко раскритиковал игру команды и в нескольких словах объяснил причину поражения.

– Все очень просто: мы неуважительно отнеслись к сопернику, к своей игре и получили то, что получили, – заявил канадский специалист. 

В нынешнем сезоне соперники встречались лишь однажды – 4 декабря. Тогда «Авангард» уверенно обыграл ХК «Сочи», завершив матч со счетом 5:2.

Сочинская команда в текущем розыгрыше КХЛ провела 61 игру, набрала 44 очка и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард», в свою очередь, после 63 матчей имеет 90 очков и располагается на второй строчке Восточной конференции.

Следующий матч «ястребов» состоится на «G-Drive Арене» в Омске с «Сибирью» 9 марта.

