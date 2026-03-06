Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

«Авангард» готовится повторить разгромную победу над «Сочи»

Матч начнется в 22:30.

Сегодня, 6 марта, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Сочи». Игра пройдет в Сочи во Дворце спорта «Большой».

В этом сезоне команды встречались только один раз. Тогда, 4 декабря, «Авангард» одержал безоговорочную победу. Матч завершился со счетом 5:2.

Сумеют ли «ястребы» обыграть соперника еще раз, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 22:30 по омскому времени.

Напомним, что из-за угроз атак беспилотников матчи сочинской команды прерывали или переносили.

1663
·Спорт

«Авангард» готовится повторить разгромную победу над «Сочи»

Матч начнется в 22:30.

Сегодня, 6 марта, хоккеисты «Авангарда» проведут матч регулярного чемпионата КХЛ против хоккейного клуба «Сочи». Игра пройдет в Сочи во Дворце спорта «Большой».

В этом сезоне команды встречались только один раз. Тогда, 4 декабря, «Авангард» одержал безоговорочную победу. Матч завершился со счетом 5:2.

Сумеют ли «ястребы» обыграть соперника еще раз, станет известно сегодня вечером. Матч начнется в 22:30 по омскому времени.

Напомним, что из-за угроз атак беспилотников матчи сочинской команды прерывали или переносили.

1663