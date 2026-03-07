Звездный форвард «Авангарда» оправдался после провала в игре с «Сочи»

Пономарев заявил, что команда боролась до конца.

hawk.ru

Нападающий «Авангарда» Василий Пономарев после неожиданного поражения от ХК «Сочи» извинился перед болельщиками за игру команды. По словам форварда, в команде понимают разочарование поклонников клуба.

– Хочется извиниться перед болельщиками после такой игры в полный газ, и это немного подкосило. Точно могу сказать, что команда билась сегодня до самого конца, и даже когда был непростой для нас выезд, две первые игры достаточно сильно измотали нас в физическом и эмоциональном плане, – отметил форвард.

Пономарев также признал, что «Авангарду» не удалось должным образом провести начало матча, а затем прибавить и сыграть на максимуме. Тем не менее внутри команды сохранялась вера, как в собственные силы, так и в партнеров.

Напомним, после игры главный тренер «ястребов» Ги Буше был немногословен и жестко раскритиковал своих подопечных.