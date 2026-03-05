В Омской области капитально отремонтировали крупную трассу

Подрядчик уложил новый асфальт, укрепил обочины и обновил разметку.

omskinform.ru

В 2025 году в Крутинском районе Омской области был завершен ремонт одного из участков автодороги Крутинка – Называевск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Подрядчик полностью обновил участок дороги: демонтировал старое покрытие фрезой, укрепил дорожное основание, уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, привел в порядок обочины, нанес разметку и установил новые дорожные знаки.