В Омской области капитально отремонтировали крупную трассу

Подрядчик уложил новый асфальт, укрепил обочины и обновил разметку.

В 2025 году в Крутинском районе Омской области был завершен ремонт одного из участков автодороги Крутинка – Называевск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.

Подрядчик полностью обновил участок дороги: демонтировал старое покрытие фрезой, укрепил дорожное основание, уложил выравнивающий и верхний слои асфальтобетона, привел в порядок обочины, нанес разметку и установил новые дорожные знаки.

Отметим, что работы по обновлению дорожной инфраструктуры выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ. Напомним, ранее губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил о планах продолжить ремонт автодороги Тобольск – Тара – Томск.

