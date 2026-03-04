Хоценко анонсировал продолжение ремонта трассы Тобольск – Тара – Томск

В 2026 году в Знаменском районе обновят не менее 10 километров дорожного покрытия. Работы стартуют с началом сезона в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

В Омской области в новом дорожном сезоне обновят участок автодороги Тобольск – Тара – Томск в Знаменском районе. Работы стартуют при наступлении устойчивых положительных температур в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программы «Единой России».

О планах сообщил губернатор Виталий Хоценко.

– В этом году благодаря президентскому национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и партийной программе «Единой России» продолжим обновлять автодорогу Тобольск – Тара – Томск, – отметил глава региона. – С началом дорожного сезона начнется ремонт участка Тара – Усть-Ишим в Знаменском районе.

В нормативное состояние приведут не менее 10 километров покрытия – с 73 по 83 км. Подрядчику предстоит провести фрезерование изношенного асфальта, устранить неровности и уложить два слоя нового покрытия. Также запланировано укрепление обочин щебеночно-песчаной смесью, нанесение разметки и установка дорожных знаков.

Комплекс работ направлен на повышение безопасности движения и улучшение транспортной доступности северных районов области. Реализация проекта находится на личном контроле губернатора.