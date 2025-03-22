Планируется обновить свыше 170 км дорог.
В 2025 году в Омской области отремонтируют свыше 170 километров региональных и городских дорог. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко. Работы на объектах начнутся в мае, когда наступит плюсовая температура.
В Омске отремонтируют улицы 7-я Северная, Герцена, Воровского, Заозерная и Ленина.
В области проведут большой ремонт дорог. Отремонтируют трассы Тара – Усть-Ишим, Омск – Одесское – граница Казахстана, Сыропятское – Кормиловка – Калачинск, Называевск – Исилькуль, Крутинка – Называевск, Горьковское – Калачинск – Оконешниково.
Помимо этого, планируется обновить дороги на участках Омск – Нижняя Омка – граница с Новосибирской областью, Омск – Муромцево – Седельниково, Таврическое – Луговое – Тихвинка – Новоуральский – Пристанское, Новоселецк – Таврическое – Нововаршавка, Омск – Русская Поляна, Павлоградка – Южное, Андреевка – детский лагерь «Березовая роща» и Бекишево – Нагибино – Кутырлы.
Кроме ремонта дорог планируется обновить всю инфраструктуру: поставить знаки, ограждения, нанести разметку и обустроить остановки. Финансирование осуществляется из федерального и областного бюджетов.