В Омске банкротят бывшего подрядчика двух омских школ

Во вторник, 3 марта, ИФНС № 7 обратилось в суд с заявлением о признании подрядчика, который ранее занимался ремонтом двух омских школ, банкротом. Иск предъявлен компании ООО «Домострой». Как сказано в документах Арбитражного суда Омской области, общая задолженность предприятия составила 14,6 млн рублей.

Напомним, что ООО «Домострой» занималось ремонтом гимназии № 88 и школы № 13. В феврале этого года в администрации Омска отказались от сотрудничества с подрядчиком и приступили к поиску новой компании, которая завершит ремонт двух образовательных учреждений.

Отметим, что ремонт гимназии № 88 ведется с 2020 года. Старое здание пришлось полностью снести. Сейчас учебное заведение готово на 94 %, предполагалось, что гимназия откроется уже осенью этого года.

Как ранее сообщали представители мэрии, на ремонт гимназии выделят еще 76 млн рублей, на школу № 13 – 48 млн рублей. При этом чиновники уверены, что во время торгов суммы уменьшатся, а заканчивать ремонт возьмутся добросовестные компании.

Школа № 13 готова примерно на 40 %. В момент расторжения контракта в учебном заведении устанавливали окна. Рабочим предстоит еще отремонтировать кровлю и выполнить внутреннюю отделку помещений.