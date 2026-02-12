В Омске выделят еще 76 млн на почти завершенный ремонт гимназии № 88

На эти деньги проведут новые торги.

Фото: департамент строительства администрации г. Омска

Сегодня, 12 февраля, депутаты Омского горсовета одобрили перераспределение бюджета на 2026 год. Как сообщила на заседании комитета горсовета по финансово-бюджетным вопросам директор департамента финансов Ольга Илютикова, дополнительные средства выделят на капитальный ремонт гимназии № 88 и школы № 13.

Выделение дополнительных средств связано с расторжением контрактов с подрядчиком ООО «Домострой» и необходимостью проводить новые торги.

– В течение десяти дней будет назначено заседание УФАС о включении ООО «Домострой» в реестр недобросовестных подрядчиков. Когда вступит в силу это решение, контракты будут считаться расторгнутыми, – пояснил заместитель мэра Юрий Казаков.

На гимназию № 88 выделят еще 76 млн рублей, на школу № 13 – 48 млн рублей. При этом чиновники уверены, что во время торгов суммы уменьшатся, а заканчивать ремонт возьмутся добросовестные компании. Найти новых подрядчиков планируется уже в марте.

По словам Казакова, ремонт в гимназии № 88 выполнен на 90 %, в школе № 13 – примерно 40 %.

– По 88-й гимназии: основные работы будут связаны с инженерными коммуникациями, двери нужно устанавливать, закончить систему отопления. В данный момент топят тепловентиляторы. Небольшие недоделки по фасаду, – добавил Казаков.

В школе № 13 вставляют окна. Также необходимо отремонтировать кровлю и выполнить внутреннюю отделку.