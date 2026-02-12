Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

Шелест внезапно заявил о расторжении контракта с подрядчиком двух омских школ

По словам мэра Омска, компания «Домострой» остановила работы на строительных площадках двух учебных заведений.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил о разрыве контракта в одностороннем порядке с подрядчиком ремонта гимназии № 88 и школы № 13.

– В связи с нарушениями условий исполнения муниципальных контрактов и фактически полной остановкой работ сегодня, 12 февраля, в адрес ООО «Домострой» направлено уведомление о расторжении в одностороннем порядке договоров на выполнение капитального ремонта в гимназии № 88 и школе № 13, – пояснил глава города.

Завершать объекты поручат другим подрядчикам. Аукционы на поиск исполнителей контактов проведут в ближайшее время.

Завершением работ в учреждениях займутся другие подрядные организации, которые будут определены в ближайшее время в соответствии с действующим законодательством.

Отметим, что гимназия № 88 ремонтируется с 2020 года. Старое здание пришлось сносить. Учебное заведение готово на 94 %. Предполагалось, что школьники вернутся в здание уже нынешней осенью.

