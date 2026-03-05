Омич, зверски избивавший знакомого на камеру, не смог избежать реального срока

Потерпевший скончался через две недели после нападения.

Фото создано при помощи ИИ

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске подтвердил приговор Омского областного суда по делу 27-летнего мужчины, признанного виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Инцидент, ставший основанием для уголовного дела, был снят на видео и распространен в Telegram.

Как установил суд, ночью 14 ноября 2024 года в одном из цехов Омска трое знакомых распивали спиртное. В какой-то момент между ними произошел конфликт: один из мужчин начал избивать третьего, а осужденный снимал происходящее на видео и публиковал записи в интернете. Позже он и сам присоединился к избиению.

Пострадавшего госпитализировали, однако через две недели он умер от полученных травм, так и не придя в сознание. Кроме того, суд обязал осужденного выплатить матери погибшего компенсацию в размере одного миллиона рублей.

Напомним, что ранее Ленинский районный суд вынес приговор омской банде разбойников.