Ворвались в масках и с ножом: омской банде разбойников вынесли приговор

Преступников отправили в колонию на пять лет.

Фото создано при помощи ИИ

Ленинский районный суд вынес приговор трем омичам, которые два года назад ворвались в чужую квартиру в масках и с ножом. Их признали виновными по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой).

Напомним, что 9 апреля 2024 года молодой курьер принес жителю многоэтажки на улице Молодова посылку и обратил внимание на условия жизни покупателя. Ночью 10 апреля парень вернулся вместе с тремя приятелями. Преступники в балаклавах и масках ворвались в квартиру и, угрожая ножом, избили собственника, требуя у него деньги или криптовалюту.

Завершить задуманное помешала бдительная соседка. Она услышала шум и спугнула нападавших.

Вину фигуранты не признали. Суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 5 лет до 5 лет и 2 месяцев в колонии строгого режима. Также омичи обязаны выплатить пострадавшему 400 тыс. рублей за моральный ущерб. Преступников взяли под стражу в зале суда.