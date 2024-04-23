Ему понравилась обстановка, и он решил ограбить мужчину, который там живет.

Ему понравилась обстановка, и он решил ограбить мужчину, который там живет.

Ленинский суд Омска заключил под стражу 22-летнего омича. Как сообщили в прокуратуре, парня, работавшего курьером, обвиняют в разбойном нападении.

Ровно две недели назад, 9 апреля, он принес жителю многоэтажки на улице Молодова посылку и обратил внимание на условия жизни покупателя. Ночью, 10 апреля, парень вернулся вместе с тремя приятелями. Преступники в балаклавах и масках ворвались в квартиру и, угрожая ножом, избили собственника, требуя у него ценности. Шум услышала соседка. Она спугнула нападавших.

Омич сбежал, но спустя несколько дней сам пришел в полицию. Троих его приятелей задержали и заключили под стражу ранее.